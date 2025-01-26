Сколько людей сейчас осталось в Украине: демограф назвал число

Эксперты с Запада утверждают, что в 2025 году количество людей, которое сейчас проживает на подконтрольной Украине территории, составляет около 29 миллионов. Эта цифра действительно соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александра Гладуна для ТСН.

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Александр Гладун отметил, что численность населения на подконтрольной территории демографы действительно оценивают примерно в 29 миллионов человек. В то же время он отметил, что погрешность может составлять плюс-минус 1 миллион человек.

В наших сложных условиях это вполне приемлемая погрешность. Более или менее эта цифра соответствует реальности,

– подчеркнул Гладун.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ также подчеркнул, что если же кто-то озвучивает цифру в 28 или 30 миллионов, то поспорить с этим трудно. Потому что пока невозможно иметь объективную информацию о точном количестве.

К слову, в октябре 2024 года Кабинет Министров утвердил Стратегию демографического развития Украины до 2040 года, которую разработало Министерство социальной политики. Документ предусматривает создание условий для комфортной жизни в Украине: доступное жилье, качественная общественная инфраструктура, безопасная среда, безбарьерность, инклюзивный рынок и тому подобное.

В то же время по оценке Института демографии и проблем качества жизни, к 2041 году численность населения в Украине может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона. Особое внимание в стратегии уделяется минимизации оттока украинцев за границу, поддержке внутренне перемещенных лиц и созданию стимулов для возвращения мигрантов.