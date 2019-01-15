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      Наша цель – достичь патриархата, – Филарет о будущем ПЦУ

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      Филарет подчеркнул, что цель ПЦУ – достичь статуса патриархата в будущем
      Филарет подчеркнул, что цель ПЦУ – достичь статуса патриархата в будущем / Фото из открытых источников

      Патриарх Филарет надеется, что в будущем Православная церковь Украины получит статус патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия.

      Об этом он сказал после молебна за получение Томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины в Луцке, передает "Интерфакс".

      Читайте также: Почему в Филарета остается титул патриарха

      Священнослужитель напомнил, что после получения Томоса об автокефалии Православная церковь Украины получила от Вселенского патриархата митрополичее устройство.

      Сегодня у нас статус митрополии, но наша цель – достичь патриархата, и мы достигнем этого обязательно. Для этого нужно объединить все украинское православие. Чем быстрее мы объединим все украинское православие в одну единую Украинскую православную церковь, тем быстрее мы получим признание нашего статуса не митрополии, а патриархата. Но это будущее,
      – отметил Филарет.

      Кроме того, патриарх уверен, что все украинские православные церкви обязательно объединятся, ведь "другого пути нет".

      Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины процесс объединения украинского православия только начался.

      По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые были переданы в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата, со временем также добровольно перейдут к Православной церкви Украины, ведь не могут принадлежать русской церкви.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Томос Религия Православная церковь Украины Филарет
      Источник: 24 Канал
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