Наша мета – досягти патріархату, – Філарет про майбутнє ПЦУ

Патріарх Філарет сподівається, що у майбутньому Православна церква України отримає статусу патріархату замість митрополії після об'єднання всього українського православ'я.

Про це він сказав після молебню за отримання Томосу про автокефалію та створення Православної церкви України у Луцьку, передає "Інтерфакс".

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Священослужитель нагадав, що після отримання Томосу про автокефалію Православна церква Україна отримала від Вселенського патріархату митрополичий устрій.

Сьогодні у нас статус митрополії, але наша мета – досягти патріархату, і ми досягнемо цього обов'язково. Для цього потрібно об'єднати все українське православ'я. Чим швидше ми об'єднаємо все українське православ'я в одну єдину Українську православну церкву, тим швидше ми отримаємо визнання нашого статусу не митрополії, а патріархату. Але це майбутнє,

– наголосив Філарет.

Окрім того, патріарх упевнений, що всі українські православні церкви обов'язково об'єднаються, адже "іншого шляху немає".

Нагадаємо, раніше патріарх Філарет розповів, що з отриманням Томосу про автокефалію Православної церкви України процес об’єднання українського православ’я тільки розпочався.



За його словами, Києво-Печерська і Почаївська лаври, які були передані в користування Української православної церкви Московського патріархату, з часом також добровільно перейдуть до Православної церкви України, адже не можуть належати російській церкві.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео