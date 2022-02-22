Наши границы надежно защищены, – Зеленский заверил, что Украина готова обороняться
22 февраля 2022 , 02:14Читати новину українською
Россия признала боевиков на Донбассе, чем обеспокоила весь мир. Владимир Зеленский заверил, что границы Украины надежно защищены.
Об этом президент Украины заявил в обращении к украинцам, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию.
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Власть не ведется на какие-либо провокации
Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают,
– подчеркнул Зеленский.
"В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону", – добавил президент.Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Россия признала боевиков: коротко
- Владимир Путин 21 февраля цинично обратился к Украине, чтобы та "прекратила войну". Он заявил, что Россия признала боевиков на Донбассе.
- Президент России подписал с предводителями боевиков договор о дружбе.
- Что интересно, в подписанных указах Путиным нет слов о том, что оккупированные территории признают в нынешних пределах.
- Мир сразу же осудил решение России.