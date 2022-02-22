Наши границы надежно защищены, – Зеленский заверил, что Украина готова обороняться

Россия признала боевиков на Донбассе, чем обеспокоила весь мир. Владимир Зеленский заверил, что границы Украины надежно защищены.

Об этом президент Украины заявил в обращении к украинцам, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию.

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Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают,

– подчеркнул Зеленский.

"В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону", – добавил президент.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Россия признала боевиков: коротко