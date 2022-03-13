Наши энергетики предотвратили риск ядерной катастрофы, – Верещук
Для украинских энергетиков удалось установить коридор по линии ЧС – Лесная. Благодаря этому они смогли проделать необходимые ремонтные работы на атомной станции.
И таким образом предотвратить возможную ядерную катастрофу. Об этом рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Пока катастрофы на ЧС удалось избежать
Первая вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук в обращении 13 марта поблагодарила украинских энергетиков, для которых сделали коридор по линии Чернобыльская АЭС – Лесная.
Три дня длились ремонтные работы. Наши энергетики из "Укрэнерго" и "Энергоатома" смогли предотвратить, рискуя собственными жизнями, возможную ядерную катастрофу, которая угрожала всей Европе,
– рассказала министерша.
Также глава Минреинтеграции обратилась к международным партнерам Украины – ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, Еврокомиссии и другим.
"Вы должны защитить ядерные объекты. Сейчас очень важно заставить российского оккупанта покинуть украинские АЭС, и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов ядерной энергетики", – подчеркнула Ирина Верещук.
Напомним:
- Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС и даже попытались объявить ее собственностью "Росатома".
- Также захватчики контролируют Чернобыльскую АЭС. Несколько дней назад станция даже была обесточена.
Обращение Ирины Верещук вечером 13 марта: смотрите полное видео