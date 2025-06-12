Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения в Сумской области постепенно отталкивают российских оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского вечером 12 июня.

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Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Владимир Зеленский сообщил, что он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он касался ситуации на фронте и прежде всего Покровского направления, Курской операции и приграничья Сумщины.

Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению,

– заявил президент.

Глава государства также заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова: они обсудили "определенные детали" всей переговорной активности.

Еще одной темой стал вопрос финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине.

Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны – на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина продолжает подготовку к международным встречам следующих недель.

По его словам, партнеры должны понимать, что санкции против России действительно работают. Прежде всего, это касается санкций против нефти, российских банков и всего финансового сектора, а также физических и юридических лиц, которые помогают России адаптироваться к давлению мира.