Наши страны объединяют ценности: Зеленский встретился с президентом Словакии Чапутовой
31 мая 2022 , 17:32Читати новину українською
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 31 мая встретился с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии. Украинский лидер поблагодарил коллегу за мощную поддержку.
Зеленский подчеркнул, что Словакия солидарна с украинским народом. Страны объединяют общие ценности.
Заметьте Словацкие гаубицы, бьющие на 40 километров, уже передали Украине
Сегодня встречаюсь с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом,
– заявил Зеленский.
Чапутова в соцсети написала, что очень рада встретиться с Зеленским. Она подчеркнула, что Словакия – рядом с Украиной .Примите во внимание! Во время визита в Украину Чапутова посетила Бучу и Бородянку . Впоследствии она заявила, что расскажет об увиденном всей Европе.
Чапутова выступила в Раде
- Во время визита в Киев Чапутова выступила в Верховной Раде. Президент заявила, что Украина сейчас героически защищает от России всю Европу. Словакия будет заботиться об украинских женщинах и детях, вынужденных покинуть свои дома.
- Чапутова подчеркнула, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС как можно скорее. Также президент пообещала, что ее страна предоставит Украине гаубицы Zuzana, и напомнила: Словакия уже поставляет для нужд ВСУ зенитно-ракетную систему С-300.
- Кроме того, во время выступления в Совете президент Словакии сравнила Путина с Гитлером .
Зеленский обращался к политикам и народу Словакии
- Зеленский 10 мая обратился к политикам и народу Словакии . Он поблагодарил за решительную помощь, оказываемую страной. Украинский лидер подчеркнул, что Словакия отдает себе отчет: свобода без силы является только бредом. Президент добавил, что другим странам было бы хорошо поучиться у Словакии. Зеленский рассказал, как в 2021 году с Чапутовой подписал Декларацию о признании европейской перспективы Украины. В 2022 году укрепление стало только сильнее.
- Зеленский во время выступления подчеркнул, что если Россию не остановить уже сейчас, российские военные повторят свои преступления на территории каждого государства, до которого смогут дотянуться. Президент добавил, что, в частности, говорится о Словакии.
- Главными инструментами для победы Украины есть оружие и санкции против России.