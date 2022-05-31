Наши страны объединяют ценности: Зеленский встретился с президентом Словакии Чапутовой

Владимир Зеленский 31 мая встретился с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии. Украинский лидер поблагодарил коллегу за мощную поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Словакия солидарна с украинским народом. Страны объединяют общие ценности.

Заметьте Словацкие гаубицы, бьющие на 40 километров, уже передали Украине

Сегодня встречаюсь с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом,

– заявил Зеленский.

Чапутова в соцсети написала, что очень рада встретиться с Зеленским. Она подчеркнула, что Словакия – рядом с Украиной .

Чапутова выступила в Раде

Во время визита в Киев Чапутова выступила в Верховной Раде. Президент заявила, что Украина сейчас героически защищает от России всю Европу. Словакия будет заботиться об украинских женщинах и детях, вынужденных покинуть свои дома.

Чапутова подчеркнула, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС как можно скорее. Также президент пообещала, что ее страна предоставит Украине гаубицы Zuzana, и напомнила: Словакия уже поставляет для нужд ВСУ зенитно-ракетную систему С-300.

Кроме того, во время выступления в Совете президент Словакии сравнила Путина с Гитлером .

Зеленский обращался к политикам и народу Словакии

Зеленский 10 мая обратился к политикам и народу Словакии . Он поблагодарил за решительную помощь, оказываемую страной. Украинский лидер подчеркнул, что Словакия отдает себе отчет: свобода без силы является только бредом. Президент добавил, что другим странам было бы хорошо поучиться у Словакии. Зеленский рассказал, как в 2021 году с Чапутовой подписал Декларацию о признании европейской перспективы Украины. В 2022 году укрепление стало только сильнее.

Зеленский во время выступления подчеркнул, что если Россию не остановить уже сейчас, российские военные повторят свои преступления на территории каждого государства, до которого смогут дотянуться. Президент добавил, что, в частности, говорится о Словакии.

Главными инструментами для победы Украины есть оружие и санкции против России.

Важно – Зеленский встретился с Зузаной Чапутовой: смотрите видео