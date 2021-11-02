Наши требования не выполнили,– Эрдоган объяснил, почему не посетил климатический саммит в Глазго

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от решения принять участие в конференции ООН по изменению климата COP26. Он объяснил, что не уехал в Глазго, поскольку это вопрос безопасности и репутации Турции.

По словам Эрдогана, страна выдвинула стандарты протокола безопасности организаторам климатического саммита Организации Объединенных Наций. Эти стандарты типичны для Турции и лидеров других стран во время международных визитов.

Интересно Путин обиделся на Эрдогана за Bayraktar для Украины и "проучил" его мандаринами

"Наши требования не удовлетворили, поэтому мы отказались от поездки в Глазго", – заявил Эрдоган.

Безопасные протоколы для Эрдогана

Президент Турции подчеркнул, что делегацию в последний момент перед поездкой поставили перед фактом, что стандарты невозможно обеспечить. Мол, они могут быть предоставлены только в исключительных случаях другой стране.

Это не отвечает дипломатическим традициям. Мы не смогли это принять,

– отметил Эрдоган.

Турецкие дипломаты продолжили переговоры и настаивали на соблюдении протокола. В конце концов, ситуацией заинтересовался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подчеркнул, что трудности создает шотландская сторона.

"Мы ответственны за защиту репутации нашей нации и не позволим нанести ущерб достоинству и чести нашей страны", – акцентировал Эрдоган.

Климатический саммит в Глазго: что известно

Конференция ООН по изменению климата COP26 началась в воскресенье, 31 октября 2021 года в шотландском городе Глазго.

В мероприятии принимают участие представители Украины и России. Последние поспорили с украинцами по поводу оккупированного Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский в Глазго пообщался с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани по поводу двусторонней торговли и военно-технического сотрудничества между странами.

. Турецкий парламент в октябре 2021 года ратифицировал Парижское климатическое соглашение. Несмотря на то, что страна одной из первых подписала документ в 2016 году, ратифицировала последней из списка Большой двадцатки.