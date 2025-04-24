Нашим людям больно это слышать, – Зеленский отреагировал на заявления, что войну начала Украина
- Владимир Зеленский отреагировал на заявления из США о том, что Украина якобы виновата в начале войны, отметив, что это больно слышно украинцам.
- Президент Украины благодарен США за помощь, но не согласен с безосновательными обвинениями и подчеркивает, что Украина борется за свою независимость и свободу Европы и США.
Владимир Зеленский говорит, что украинцам трудно слышать заявления, которые звучат из США, что Украина якобы виновата в начале войны. Президент Украины уважает помощь Дональда Трампа и попытки завершить боевые действия, но не хочет слышать несправедливые обвинения.
Об этом сказал президент Украины в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро, передает 24 Канал.
Смотрите также "Пасхальное перемирие" закончилось, – в Кремле прокомментировали удар по Киеву 24 апреля
Безосновательные обвинения в сторону Украины
Владимир Зеленский благодарен США за шаги по остановке войны в Украине. Но президент не хочет слышать несправедливых обвинений со стороны партнеров о том, что конфликт начала именно Украина.
Я уважаю тот факт, что президент Трамп стремится к миру. Но вы не должны говорить о том, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышно,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер также добавил, что сейчас Украина борется не только за свою независимость, но и права и свободу Европы и Соединенных Штатов. Он сказал, что Россия хотела бы уничтожить США, так что такая опасность для страны существует. Такие возможные стремления Владимир Зеленский назвал "политикой Советского Союза", которой придерживается страна-агрессор.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Киев и своего предшественника Джо Байдена в начале войны. Он использовал в своем заявлении некоторые пророссийские нарративы.
Напомним, Дональд Трамп заявил о "собственном дедлайне" для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам главы США, обе стороны желают скорейшего мира, а потому должны сесть за стол переговоров.