Нашли дыру в Беларуси, – Лукашенко уверяет, что самолеты "Белавиа" не завозили мигрантов

Самопровозглашенный президент Беларуси уверяет, что нелегальных мигрантов белорусскими самолетами не свозят. По мнению Лукашенко, в миграционном кризисе на границах виноваты страны, "разрушившие родные города нелегалов".

Лукашенко говорит, что самолетами "Белавиа" нелегалов специально не свозят.

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Мигранты прилетают законно, – Лукашенко

Да, сейчас они нашли "дыру" в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, прилетают вполне законно,

– объяснил Лукашенко.

В белорусские аэропорты, объяснил Лукашенко, для своих компаний Запад закрыл доступ. Однако в Беларусь "устремились десятками" самолеты с Ближнего и Дальнего Востока, из стран, которые диктатор назвал "разбомбленными государствами".

Мигранты прилетают на своих самолетах, – Лукашенко

Благодаря таким рейсам, говорит Лукашенко, Беларусь обеспечивает работу своих аэропортов.

Вы хотели нас задушить. Ну ладно, мы летаем в Россию, Китай, на Восток. Хотя ни один самолет "Белавиа" сюда мигрантов не привез. Они на своих самолетах, на "Боингах"

– заявил Лукашенко.

Меркель из-за мигрантов позвонила Путину

Отметим, что из-за угрожающей ситуации на границе канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Политик попросила главу Кремля повлиять на самопровозглашенного президента.

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Что известно о миграционном кризисе на границе Беларуси