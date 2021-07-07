Спасатели уже нашли фрагменты тел 19 погибших в катастрофе самолета Ан-26 на Камчатке
7 июля 2021 , 15:46Читати новину українською
Источник:ТАСС
На Камчатке 6 июля произошла катастрофа пассажирского самолета Ан-26. Воздушное судно врезалось в прибрежную скалу и упало в Охотское море.
Нашли фрагменты 19 тел
На его борту находились 28 человек – все они погибли. Спасателям уже удалось найти фрагменты 19 тел жертв.
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Российские СМИ пишут, что поисковые работы на месте авиакатастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке – продолжаются.
Катастрофа Ан-26 на Камчатке
Пассажирский самолет Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
- Связь с воздушным судном пропала за 9 минут до приземления.
- Оно врезалось в прибрежную скалу и упало в Охотское море.
Следствие рассматривает 3 версии аварии: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.
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