Нашли тела девочек и их папы: в результате грозы на Тернопольщине авто снесло в реку

В результате грозы и ухудшения погоды на Тернопольщине произошел несчастный случай. На мосту авто снесло в реку, погиб мужчина и двое детей.

Об этом сообщили правоохранительные органы в ходе брифинга. Как сообщает 24 канал, инцидент произошел в субботу, 11 июня.

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В селе Лищанцы Бучацкого района Тернопольской области через мост ехал автомобиль, в котором находился 32-летний мужчина с двумя детьми 12 – 13 лет.

Потоком воды авто снесло в реку . Машину обнаружили почти сразу. Там обнаружили мертвых мужчину и одну из девочек. Тело другой девочки нашли впоследствии.



Машину с моста снесло в реку / Фото ДСНС Тернопольщины

К слову, дети в Украине продолжают умирать и от рук кафиров, и количество жертв российской агрессии продолжает расти. Так, по состоянию на утро 11 июня более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

Теперь известно, что

287 детей погибли,

более 492 получили ранения.

Последние случаи гибели детей из-за войны войны

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате обстрелов военными России. Ранее сообщалось о гибели 17 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области.

3 июня на пляже в Мариуполь Донецкой области два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших оказался 8-летним мальчиком .

Также в результате попадания вражеского снаряда в здание в Горном Северодонецком районе Луганской области получил ранение 13-летний парень . Травмы оказались несовместимы с жизнью.

29 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей – 7-месячный младенец и 5-летняя девочка – получили ранения.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что война России против Украины унесла жизни 8 детей в Сумской области.

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