Нашли тело женщины, погибшей в результате обстрела Зеленодольской общины

Вооруженные силы России в ночь на 13 июня ударили "Ураганами" по Зеленодольской общине в Днепропетровской области. Вражеский снаряд прилетел в жилой дом, из-за чего погибла женщина. Ее тело обнаружили 14 июня.

За неделю от "Ураганов" погибли три человека

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что тело женщины, ставшей жертвой обстрела кафиров, нашли утром возле дачного дома.

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Валентин Резниченко сообщил, что женщина стала третьей жертвой обстрелов вражеских "Ураганов" за последнюю неделю.

Враг ежедневно обстреливает наши общины в Криворожском и Синельниковском районах,

– констатировал глава Днепропетровска ОВА.

Что известно об обстреле Зеленодольска

В ночь на 13 июня россияне нанесли удар по жилому сектору Зеленодольска, в результате чего возник пожар. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что вражеские снаряды попали в жилые многоэтажки, попав в квартиру.

В результате обстрела одна женщина погибла. Также ранения получили пять человек, среди которых – 3 женщины и 2 мужчины. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул, что россияне выпускают из "Ураганов" запрещенные кассетные боеприпасы.

Обстрелы Днепропетровщины не утихают

Российская армия не перестает обстреливать Днепропетровскую область. В Днепропетровской ОВА 14 июня сообщили , что ночью под огнем врага оказались Криворожский и Синельниковский районы.

Войска агрессора снова нанесли удары "Ураганами". Российские снаряды попали по Апостоловской и Покровской общинам. По предварительной информации, люди не пострадали.

Однако в Покровской общине повреждены дома.

Ночь против 11 июня на Днепропетровщине также была неспокойной . Россияне из артиллерии и "Ураганов" избивали по двум общинам Криворожского района.

В результате атаки "Ураганами" в Великой Костромке был ранен 71-летний мужчина. Из-за обстрелов Широковской общины один человек получил ранение ноги.

В результате удара по Покровской территориальной общине был разрушен жилой дом . Во время ликвидации последствий обстрела спасатели обнаружили в местном огороде 25 воронок, возникших в результате детонирования кассетных снарядов российских оккупантов.

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