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      Нашли двойника Зеленского: веселая подборка двойников политиков

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      Владимир Зеленский и его двойник
      Владимир Зеленский и его двойник / Коллаж 24 канала

      Двойника действующего Президента Украины сфотографировали в киевском метро.

      Фотографию двойника президента Зеленского опубликовал Дмитрий Коваленко в Facebook.

      "Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу", – написал автор фото.

      В Киевском метрополитене вообще часто "ловят" двойников известных политиков. Вот, например, в 2015 году нашли двойника пятого Президента Украины Петра Порошенко:

      Также люди сфотографировали двойника беглого премьера Николая Азарова:

      А вот и сам "Профессор":

      Любит кататься в метро и двойник президента России Владимира Путина:

      А вот двойников Трампа можно найти на огороде, сфотографировав бабушку с мотыгой. По крайней мере испанка Долорес Лейс Антело так смогла стать популярной в Сети благодаря своей узнаваемой внешности:

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости Украины Виктор Янукович Владимир Зеленский Николай Азаров Дональд Трамп Новости Киева Метро Петр Порошенко Курьезные новости
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