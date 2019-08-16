Нашли двойника Зеленского: веселая подборка двойников политиков

Двойника действующего Президента Украины сфотографировали в киевском метро.

Фотографию двойника президента Зеленского опубликовал Дмитрий Коваленко в Facebook.

"Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу", – написал автор фото.

В Киевском метрополитене вообще часто "ловят" двойников известных политиков. Вот, например, в 2015 году нашли двойника пятого Президента Украины Петра Порошенко:

Также люди сфотографировали двойника беглого премьера Николая Азарова:

А вот и сам "Профессор":

Любит кататься в метро и двойник президента России Владимира Путина:

А вот двойников Трампа можно найти на огороде, сфотографировав бабушку с мотыгой. По крайней мере испанка Долорес Лейс Антело так смогла стать популярной в Сети благодаря своей узнаваемой внешности: