В Bloomberg оценили темпы продвижения россиян: цифры впечатляют

Оккупанты стремительно продвигаются на Востоке Украины. Да, россияне еще не захватили весь Донбасс, но стремятся к этому. А Запад сейчас обеспокоен президентскими выборами в США, которые поглотили все внимание союзников.

Между тем Украина отчаянно нуждается в поддержке: США предоставили только 10% от пакета помощи на 61 миллиард долларов, за который голосовали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Враг наступает на Востоке

Российская армия набирает обороты в своем продвижении на Востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше территории, чем когда-либо в этом году. Россия захватила 1146 квадратных километров в Украине с 6 августа, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев этого года, согласно подсчетам разведки Bloomberg Intelligence, основанные на данных, которые были зафиксированы на картографической платформе DeepState, созданной при содействии украинского Министерства обороны,

– говорится в статье.

На этой неделе захватчики оккупировали Селидово и облизываются на Покровск и Курахово – важные логистические центры для обороны Украины в Донецкой области.

"Если эти города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего промышленного востока Украины", – акцентируют медийщики.



С начала августа россияне захватили больше территории, чем за предыдущие семь месяцев 2024 года / Bloomberg

Обратите внимание! В эстонской разведке указали, что Россия захватила 150 квадратных километров на Востоке в течение недели. Речь о территориях в районах Покровска, Курахово, Угледара и Большой Новоселки.

Запад ждет выборов в США и не торопится с помощью

Очевидно, что Трамп уменьшит помощь Украине. Поэтому, в случае его победы, "Киев будет вынужден принять мир на неблагоприятных условиях или столкнется с перспективой продолжать борьбу с Россией в одиночку".

В любом случае США не дают разрешения на применение дальнобойного оружия, а союзники по НАТО опасаются эскалации. В это время Россия стремится отвоевать Курщину силами КНДР.

Так, враг несет потери – вероятно, за день погибает более тысячи российских солдат. Но Москва имеет больше людей и преимущество в артиллерии.

Аналитики говорят, что Россия пока не имеет стратегических ресурсов для развития своих тактических достижений на поле боя для решающего прорыва в войне. Но бывшие чиновники минобороны агрессора уверены: они просто еще не дошли до переломного момента.

По словам Сергея Маркова, политического консультанта, близкого к Кремлю, Россия может взять под полный контроль восток Украины до следующего лета, если сохранит нынешние темпы продвижения,

– отметил Bloomberg.

Важно! Из-за задержек с военной помощью сложно что-то планировать и держать оборону. Зеленский упрекнул партнеров в том, что Киев ни получил приглашение в НАТО, ни получил системы ПВО, обещанные к зиме.