Очень высокий показатель: военный обозреватель объяснил, насколько эффективная украинская ПВО

В ОК "Юг" сообщали, что украинская ПВО сбивает 60 – 80% вражеских целей. Это очень хороший показатель. В некоторые дни наша противовоздушная оборона работала на 90 – 100%.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что почти каждую ночь российские оккупанты атакуют Юг дронами.

Смотрите также Атака дронами и ракетами: враг нанес удары по Украине – все, что известно о последствиях

"Это хороший показатель. В некоторые дни мы видели и 90 – 100%. Наша ПВО работает хорошо. К сожалению, атаки дронами с территории России будут продолжаться, поскольку видим, что почти каждую ночь они атакуют Юг "Шахедами". Но теперь мы видим" не "игру в одни врага", а по крайней мере обмен ударами", – сказал он.

Усиление украинской ПВО

Денис Попович отметил, что в рамках сотрудничества между Украиной и партнерами подписываются договоры, которые означают развитие и производство западного вооружения на территории Украины.

Видим успешные примеры использования западного оружия, у нас будет разворачиваться производство. Также наши западные партнеры понимают, что впереди зима, удары со стороны России будут более масштабными. Поэтому нужно дальше усиливать систему ПВО. Западная система ПВО так же демонстрирует свою эффективность,

– подчеркнул военный эксперт.

Попович об украинской ПВО: смотрите видео

Ночная атака "Шахедами" 1 октября: коротко