Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що майже щоночі російські окупанти атакують Південь дронами.
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"Це хороший показник. У деякі дні ми бачили і 90 – 100%. Наша ППО працює добре. На жаль, атаки дронами з території Росії будуть продовжуватись, оскільки бачимо, що майже кожну ніч вони атакують Південь "Шахедами". Але тепер ми бачимо не "гру в одні ворога", а принаймні обмін ударами", – сказав він.
Підсилення української ППО
Денис Попович зазначив, що в рамках співробітництва між Україною та партнерами підписують договори, які означають розвиток та виробництво західного озброєння на території України.
Бачимо успішні приклади використання західної зброї, у нас буде розгортатись виробництво. Також наші західні партнери розуміють, що попереду зима, удари з боку Росії будуть більш масштабними. Тому потрібно далі підсилювати систему ППО. Західна система ППО так само демонструє свою ефективність,
– підкреслив військовий експерт.
Попович про українську ППО: дивіться відео
Нічна атака "Шахедами" 1 жовтня: коротко
- Уночі 30 вересня Повітряні сили повідомили, що зафіксували пуски дронів-камікадзе "Шахед". Приблизно о 22:20 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами.
- Сили та засоби ППО працювали у різних регіонах. На жаль, також зафіксовані влучання.
- Ворог масовано атакував Черкаську область. В Умані ворожі безпілотники влучили у промислову зону. На місці влучання спалахнули пожежі. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину.
- Вибухи пролунали й на Миколаївщині. У Снігурівці "Шахеди" пошкодили складські приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Там виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
- Під ударом ворога також був Кривий Ріг. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували. Інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.