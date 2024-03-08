Людей и боеприпасов хватит надолго: какой дефицит может остановить россиян

Ресурсов у российской армии достаточно. По данным литовской разведки, Россия может воевать в Украине с нынешней интенсивностью как минимум еще два года.

У россиян есть практически бесконечный человеческий ресурс и достаточно снарядов, однако за год – полтора у врага возникнет дефицит, который заставит его уменьшать интенсивность бои. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Самый уязвимый спектр вооружения россиян

По мнению военного аналитика, с такой интенсивностью как сейчас оккупанты могут еще долго воевать, ведь людей и боеприпасов хватит.

В России более тысячи городов, по одному россиянину в день мобилизовать и на фронт отправится тысяча солдат. Такой процесс может быть бесконечным. Это даже ниже естественных потерь россиян,

– сказал Свитан.

Однако этот момент можно оставить за скобками, ведь у россиян есть реальные проблемы связанные с выводом из строя вооружения, начиная от техники и заканчивая боеприпасами.

Оккупанты уже вышли на так называемые нулевые складские запасы по боеприпасам. Россия производит 5 – 7 тысяч в сутки, а выстреливает 10 тысяч. Сейчас страна-агрессор компенсирует дефицит снарядов поставками из других стран.

В случае, если одновременно исчезнет помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи, тогда у россиян останется 5 – 7 тысяч снарядов в сутки, которые враг сможет использовать в режиме обороны,

– отметил военный аналитик.

Самая большая проблема у россиян с техникой, ведь ее осталось примерно на год – полтора в режиме интенсивного использования. Затем им придется доставать со складов всю советскую технику и пытаться изготавливать свою технику.

Основная задача украинских войск – максимальное уничтожение техники врага на разных дальностях фронта,

– добавил Свитан.

Далее оккупационная армия будет вынуждена уменьшать интенсивность своих действий на нашей территории. То есть из всего спектра вооружения и военного давления, который может на Украину оказывать враг, самый уязвимый – техника.

Подробнее об анализе литовской разведки

Разведка Литвы считает, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум в течение двух лет.

По оценке литовской разведки, в 2023 году России удалось восстановить и увеличить количество живой силы, дислоцированной в Украине, несмотря на значительные потери, хотя россияне в дальнейшем предпочитают количество военных и техники над качеством своих сил.

Также в ведомстве отметили, что оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора стал движущей силой российской экономики за счет других экономических секторов. Россия выделила не менее 119 миллиардов долларов военные расходы в 2023 году.

К сожалению, экономика врага работает лучше, чем ожидалось, из-за высоких цен на нефть и способности России компенсировать удар от санкций Запада.