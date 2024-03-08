У росіян є практично нескінченний людський ресурс та вдосталь снарядів, однак за рік – півтора у ворога виникне дефіцит, який змусить його зменшувати інтенсивність бої. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Найуразливіший спектр озброєння росіян

На думку військового аналітика, з такою інтенсивністю як зараз окупанти можуть ще довго воювати, адже людей та боєприпасів вистачить.

У Росії понад тисяча міст, по одному росіянину на день мобілізувати й на фронт відправиться тисяча солдатів. Такий процес може бути безкінечним. Це навіть нижче природних втрат росіян,

– мовив Світан.

Однак цей момент можна залишити за дужками, адже у росіян є реальні проблеми пов'язані виведенням з ладу озброєння, починаючи від техніки й закінчуючи боєприпасами.

Окупанти вже вийшли на так звані нульові складські запаси по боєприпасах. Росія виготовляє 5 – 7 тисяч на добу, а вистрілює 10 тисяч. Нині країна-агресор компенсує дефіцит снарядів постачанням з інших країн.

У разі, якщо одночасно зникне допомога від Китаю, Ірану та Північної Кореї, тоді у росіян залишиться 5 – 7 тисяч снарядів на добу, які ворог зможе використовувати у режимі оборони,

– зазначив військовий аналітик.

Найбільша проблема у росіян з технікою, адже її залишилося приблизно на рік – півтора у режимі інтенсивного використання. Потім їм доведеться діставати зі складів усю радянську техніку та намагатися виготовляти свою техніку.

Основне завдання українських військ – максимальне знищення техніки ворога на різних дальностях фронту,

– додав Світан.

Далі окупаційна армія буде змушена зменшувати інтенсивність своїх дій на нашій території. Тобто зі всього спектру озброєння і військового тиску, який може на Україну чинити ворог, найуразливіший – техніка.

Детальніше про аналіз литовської розвідки

Розвідка Литви вважає, що Росія має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше упродовж двох років.

За оцінкою литовської розвідки, у 2023 році Росії вдалося відновити та збільшити кількість живої сили, дислокованої в Україні, попри значні втрати, хоча росіяни надалі надають перевагу кількості військових та техніки над якістю своїх сил.

Також у відомстві зазначили, що оборонно-промисловий комплекс країни-агресора став рушійною силою російської економіки коштом інших економічних секторів. Росія виділила щонайменше 119 мільярдів доларів військові витрати у 2023 році.

На жаль, економіка ворога працює краще, аніж очікувалося, через високі ціни на нафту та здатність Росії компенсувати удар від санкцій Заходу.