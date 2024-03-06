Військовий експерт Петро Черник висловив 24 Каналу думку, що в стратегічному плані точкові "уколи" поки нічого не важать, але позитивна тенденція зберігається, просто треба збільшувати кількість таких ударів. Зокрема, в російській Туві стався вибух на тамтешній ТЕЦ.

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Удар по гірничо-збагачувальному комбінату

Черник розповів, якщо на гірничо-збагачувальному комбінаті горить паливо, то це не дуже добре для нас. Якщо б влучили в цех, то це було б значно ефективніше. Такі удари потрібно масштабувати. Утім навіть те, що є, завдає Росії колосальних економічних збитків.

Я дуже люблю історичні паралелі, маю нагадати, що нацистська Німеччина зазнала краху тільки тоді, коли британсько-американські бомбардувальники зачепили їхню переробну промисловість, так званий синтетичний бензин,

– зазначив військовий експерт.

"Бавовна" на ТЕЦ у Туві

За його словами, ніякого стратегічного значення "бавовна" на ТЕЦ у Туві не має. На Росії має горіти все. Починаючи від енергетичної інфраструктури й до залізниці. Знищення залізничної інфраструктури є важливим чинником для фронту.

"У першу чергу самі електротяги. Повноцінно будувати їх Росія не може. Санкції вони навчилися обходити, але є деякі категорії товарів, які вони купити не можуть. Зокрема, електричні чи дизельні двигуни, направду, придбати їм дуже складно", – зауважив Черник.

Знищення залізниць

Як він зазначив, дуже необхідна так звана рейкова війна. Знову пригадуючи історію Другої світової війни, зокрема Курську дугу. Там удалось вивести з ладу дуже багато ешелонів. Утім у цьому було задіяно 25 тисяч партизанів.

Масштаб цього явища буде мати значення. Те, що відбуваються ці точкові уколи – це прекрасно. Однак вони в стратегічному сенсі не підривають той уклад мереж залізниць, які є в Росії. Вона за площею залізниць, особливо на своїй європейській столиці, входить до країн, на чолі світу,

– наголосив військовий експерт.

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