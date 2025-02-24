В Defense Express сказали, в поставках какого вооружения Украина очень зависима от США

Администрация Дональда Трампа не спешит выделять Украине новые пакеты военной помощи. В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что наша страна сможет продолжать борьбу против России при поддержке Европы до конца 2025 года, а дальше будет вынуждена полагаться на себя.

В эфире 24 Канала главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, какую помощь Украина до сих пор получает от США и насколько зависима от этой поддержки. К слову, в Польше считают, что лучшим залогом безопасности является почти миллионная украинская армия, сопротивляющаяся российской агрессии.

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"К вопросу необходимо подходить взвешенно"

Сейчас Украина продолжает получать помощь, которая была выделена при каденции Джо Байдена. Эти пакеты помощи выделяются в рамках программы PDA (президентского изъятия, когда оружие передается из запасов). Однако с 22 января 2025 года ни одного нового пакета с вооружением из президентского изъятия Украина не получила и не получит, потому что денег на это не предусмотрено.

Все указывает на то, что Украина по крайней мере по текущему финансированию при каденции Трампа пакетов вооружения не будет получать. То есть повторяется ситуация, которая уже была год назад, когда с нового года не объявлялись новые пакеты до апреля,

– сказал Катков.

Он уточнил, что сейчас в Украину просто доезжает помощь, что была объявлена при Байдене. Кроме того, до 2026 года Украина будет получать вооружение, которое было заказано по программе USAID, когда оружие заказывается у производителей.

Соотношение в объемах между так называемыми президентскими пакетами и тем, что американцы заказывают у своих же производителей и впоследствии отправляют в Украину составляет примерно один к трем.

Мы уже используем тот запас прочности, который был создан как раз перед тем, как администрация Байдена покинула Белый дом. Но обновления нет,

– отметил главный редактор Defense Express.

На вопрос, в чем Украина зависима от поставок из США, появляется встречный – а чем будет стрелять ПЗРК Patriot? В Европе ракеты к Patriot не производят. Только через полтора – два года заработает производственное предприятие в Германии, где начнут производить ракеты, которые сбивают аэродинамические цели, самолеты и тому подобное. Ракеты MSE, которые сбивают баллистику в Европе даже не планируют производить.

Есть вопрос, где брать многое относительно того вооружения, которое передавалось США,

– отметил Катков.

США примерно раз в год передавали 1 миллион боеприпасов 155-миллиметрового калибра. Европейский Союз за полтора года передал 1 миллион. Соответственно теперь Евросоюз для того, чтобы компенсировать эту поставку, должен поставлять 2 миллиона боеприпасов в год.

Украина использует кучу американской техники. В частности, было передано около 300 БМП Bradley и Stryker, около 1000 бронетранспортеров M113, 5000 HMMWV и тому подобное. Все это также надо как-то обслуживать, где-то брать вооружение к этому.

К вопросу необходимо подходить взвешенно. Не надо бросать шапку, мол, Европа все может. Надо понимать, что вся Европа зависит от поставок американского вооружения. Поэтому даже переданное из Европы вооружение очень часто американское и нуждаются в американской поддержке на постоянной основе,

– добавил главный редактор Defense Express.

К слову, недавно спикер Палаты представителей Майкл Джонсон, который является противником выделения помощи Украине, заявил, что в Вашингтоне "нет аппетита" на новый законопроект о масштабной военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что уже скоро Силы обороны могут столкнуться с дефицитом вооружения.