Насмешил весь мир: Песков заявил, что Россия никогда в истории ни на кого не нападала

Российская пропаганда уже не раз доказала, что не знает границ цинизма. Но порой заявления из Кремля раздаются настолько абсурдные, что вызывают разве что смех.

Одно из таких сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. В интервью пропагандистскому каналу "Россия 1" этот удивительный мужчина попросил вспомнить историю.

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И вдруг заявил, что "Россия никогда в своей истории ни на кого не нападала". Что сказать? Сам Песков, по всей видимости, историю вспомнить не захотел. В телеграм-канале spravdi сделали это за него.

Невероятно циничное заявление Пескова: смотрите видео

Ложь века: "Россия никогда в истории ни на кого не нападала"

В spravdi резонно спрашивают: а как страна, которая "никогда не нападала", смогла за свыше 300 лет более чем в 7 раз увеличить свою территорию (с 3 миллионов квадратных километров в 1547 до 21,8 миллиона в 1914)?

Авторы канала насчитали как минимум 53 войны, которые начинала именно Россия. Вот только некоторые из них:

Нападение советской армии на Балтию и Беларусь в 1918 – 1919.

Нападение на Украинскую Народную Республику в 1918 – 1920.

Нападение на Польшу в 1919 – 1920 годы.

Нападение на Польшу (совместно с Третьим Рейхом Гитлера) в 1939 году.

Нападение на Финляндию в 1939 году, аннексия Карелии.

Нападение на Венгрию – подавление восстания в 1956 году

Нападение на Чехословакию, подавление Пражской весны 1968 года.

Нападение на Афганистан и десятилетняя война там в 1979 – 1989.

Нападение на Грузию в 2008 году, оккупация Южной Осетии и Абхазии.

Нападение на Украину в 2014 году, оккупация Крыма.

Нападение на Сирию в 2015 году, поддержка диктатора Башара Асада.

И это мы вспомнили только узкий список за сто лет. А ведь мы помним и о российско-польской войне 1654, Северной войне 1700 – 1721, нападении на Францию ​​(да, да, и такое было, как раз перед Наполеоном) в 1798 – 1807.

Мы помним. Только вот Песков с Путиным почему-то помнить не хотят.

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