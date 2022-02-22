Настаиваем на полноценной работе СММ, – Зеленский заявил о созыве спецзаседания ОБСЕ

Владимир Зеленский инициировал созыв специального заседания ОБСЕ. Президент отметил, что Украина настаивает на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время своего видеообращения. Его президент записал после признания Владимиром Путиным боевиков на Донбассе, сообщает 24 канал.

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Зеленский созывает спецзаседание ОБСЕ

Президент напомнил, что 21 февраля Министерство иностранных дел направило странам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Я также инициировал созыв заседания Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ,

– добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Кроме того, украинская сторона инициировала экстренный созыв саммита "нормандской четверки".

Обращение Зеленского: смотрите видео