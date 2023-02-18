Забрала фото погибшего парня и флаг, – Настя Швец о том, что вытащила из-под руин дома в Днепре

В январе россияне атаковали многоэтажку в Днепре, из-за чего погибли 46 человек. Среди них – супруги Наталия и Максим Швеци, которые в момент прилета изготовляли окопные свечи на кухне своей квартиры.

Из всей семьи Швецов осталась жива только дочь пары Анастасия. Собственно, ее фото на руинах дома облетели сеть после удара 14 января. Впоследствии девушка вернулась в разрушенное жилье, чтобы забрать вещи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Что именно взяла с собой Анастасия

Девушка вспомнила, что когда поняла, что дома нет, вылезла из-под завалов и взяла в руки новогодний дождик, чтобы спасатели смогли его найти. Кроме того, она рассказала, что унесла с собой во время того, как ей удалось вскоре попасть в разрушенное жилье с помощью крана.

Смогла найти вещи родителей. Я поняла, что это одежда и она будет не нужна… Пожалуй, для меня самое главное, что я смогла найти – это футболка моего погибшего парня, флаг и шеврон,

– сказала она.

Известно, что юноша Анастасии имел имя Владислав и в возрасте 39 лет погиб под Балаклеей Харьковской области в сентябре 2022 года. Мужчина воевал в диверсионно-разведывательном спецподразделении Kraken.

Переохлажденные конечности и страх взрывов: важные детали этой истории

После того как произошла эта трагедия и Анастасию спасли спасатели, 6 суток она находилась в больнице. Девушка чуть не отморозила конечности, однако медики вовремя оказали медицинскую помощь.

Кроме того, известно, что Настя сейчас живет с бабушкой. После удара девушка тяжело начала воспринимать звуки взрывов, поэтому общается с психологом, чтобы побороть страх.

Девушка до конца надеялась, что ее родители остались живы. Была надежда, что хотя бы папа Анастасии не отошел на тот свет вследствие удара. Однако через некоторое время ей пришлось принять увиденное сообщение в группе вайбера о том, что ее мать и отец погибли. Похоронили Наталью и Максима 18 января 2023 года.

К этой теме вспомним, что Служба безопасности уже взялась за командира авиаполка России Олега Тимошина, который, вероятно, отдал приказ ударить по многоэтажке в Днепре.