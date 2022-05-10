Вооруженные Силы Украины умело держат оборону и наносят урон русским военным. Отважные украинские защитники сумели ликвидировать вражескую самоходную гаубицу.

Урожайный день украинских воинов

Российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" ликвидировали воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Об этом сообщила их пресс-служба в социальных сетях.

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В 59 бригаде отметили, что 2С19 "Мста-С" – смертоносная машина, способная наносить удары издалека. После искусной работы украинской мотопехоты от нее остался только металлолом.

На артиллерийской установке украинские защитники не остановились. Бойцы Вооруженных Сил Украины также сообщили, что ликвидировали несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили рашистскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой металлолома, засоряя украинское поле. При этом с ней под раздачу от наших воинов попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30,

– говорится в сообщении.

Также бесстрашные украинские воины опубликовали видео своей умелой работы и предупредили врага, что настоящая жатва еще впереди.

59 ОМБр уничтожила российскую "Мста-С" – видео

Потери русской армии в Украине

На 76-й день полномасштабного вторжения Россия не отказалась от своих целей. Украинские воины героически удерживают оборону и уничтожают врага.

Утром 10 мая в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины опубликовали обновленную информацию о потерях российских оккупантов в Украине. Сообщалось, что в войне в Украине уже погибли 26 тысяч российских военных.

Россияне потерпели неудачу в Луганской области. В частности, около Белогоровки вражеские войска пытались создать крепкую переправу и опрокидывать через нее военную технику. Но украинские защитники уничтожили вражескую технику.

Заметим, что в течение 9 мая украинские защитники на Востоке отразили 8 вражеских атак. Там ВСУ уничтожили до 250 россиян и сразу 13 танков.

Безумные потери войска агрессора понесли на Юге. Там Вооруженные Силы Украины ударили по 130 враждебным целям. В результате были ликвидированы десятки оккупантов и много техники.

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