Настоящий друг Украины: Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве
22 января 2023, 15:06Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Бывший премьер Британии Борис Джонсон 22 января прибыл с визитом в Украину. В Киеве экслидер Великобритании встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Борис Джонсон посетил Офис Президента, где встретился с Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и другими чиновниками. Зеленский и Джонсон провели переговоры, однако детали пока не сообщаются.
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Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!,
– написал Зеленский.
Посетивший Киевскую область Джонсон рассказал Зеленскому, что увидел последствия российских атак. Также он отметил, что ему большая честь встретиться с украинским лидером.