Есть несколько сигналов, что Путин мертв: когда в последний раз могли видеть настоящего диктатора
После выступлений российского диктатора Владимира Путина на федеральном собрании 21 февраля и на стадионе "Лужники" 22 февраля снова заговорили о его двойниках. Настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, есть несколько сигналов, свидетельствующих о том, что российский диктатор на самом деле уже мертв.
Читайте также Заметно даже без разведданных, – в ГУР рассказали о болезни и двойниках Путина
Путина нет с 2006 года
Попов отметил, что настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года. Он напомнил, что в русском обществе именно в это время заметили, как его жена Людмила Путина стала жить отдельной от мужа жизнью.
Когда-то жена давала интервью и сказала, что его (Путина – 24 Канал) нет с 2006 года. Может, ошибочно, а может, что-то действительно у нее "взорвалось". Этого нет на видео. Это было напечатано,
– сказал он.
Психолог добавил, что невозможно проверить, правда ли это. Но такая информация есть и она может являться сигналом для того, чтобы предполагать смерть настоящего Путина.
Попов о смерти Путина: смотрите видео
Есть 2 версии происхождения диктатора
Давно обсуждают информацию о том, что Путин скрывает свой настоящий возраст, а официальные данные о диктаторе неправдивы.
Дмитрий Попов подчеркнул, что существует две версии о происхождении Путина. По одной из них, диктатор родился в русской глубинке. Его родителями были рабочий и домохозяйка.
Во 2-й версии говорится о том, что Путин жил в Грузии с отчимом и мамой, которая пыталась выжить за счет мужчины.
"Говорят, что именно там у Путина зародился этот "железный характер". На самом деле я не вижу даже у настоящего Путина железного характера. Но есть такие мифы", – рассказал психолог.
Что известно о двойниках Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский подверг сомнению то, что российский диктатор Владимир Путин жив. Глава государства заявил, что не совсем понимает, с кем говорить о мирных переговорах. Зеленский заявил, что не уверен, что тот президент России, который иногда появляется где-то, что это он и есть.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью The Washington Post выразил сомнение в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым.
- Террорист Игорь Гиркин объяснил, как отличить настоящего бункерного деда от его двойников. Гиркин заметил, что настоящий Путин на Рождество был в кремлевском храме, а также принимает министров, сидя за километровым столом и глядя на своих приспешников в бинокль. Тем временем "выходят в люди" двойники Путина. Они выдают награды и общаются.