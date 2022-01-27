Насторожили факты Козака, – Гармаш о результате переговоров советников "нормандской четверки"
Источник:24 канал
В Париже 26 января состоялись переговоры советников "нормандской четверки". Однако заявления российского представителя Дмитрия Козака по результатам встречи очень настораживают.
Об этом заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире 24 канала. Он отметил, что ближайшие 2 недели будут решающими для украинской государственности.
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"Я могу оценивать высказывания участников этой встречи. В частности, Козака – представителя России. Меня насторожили факты, которые он изложил. Правда, мы не знаем, насколько они правдивы", – заявил представитель Донетчины в ТКГ.
По словам Гармаша, Козак заявил, что в течение 2 недель до предстоящей встречи в нормандском формате, которая состоится в Берлине, стороны будут работать над единой трактовкой Минских договоренностей.
Это меня смущает, потому что напоминает ситуацию с "Минском-1" и "Минском-2",
– подчеркнул он.
Как отметил Гармаш, сейчас мы снова видим скопление российских войск на границе Украины и угрозу глобальной войны. Это также является опасностью для Германии и Франции, которые зависимы от российских энергоносителей, поэтому они могут давить на наше государство, так как Россию будут бояться больше.
"Фактически сейчас единую трактовку Минских соглашений будут нарабатывать под дулом российских автоматов", – добавил он.
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Гармаш рассказал о результате переговоров советников "нормандской четверки": смотрите видео
Что этому предшествовало
- Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России провели 26 января встречу в Париже в нормандском формате. Они говорили о ситуации на Донбассе.
- Украину на встрече представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию – заместитель российского президента Дмитрий Козак.
- Уже через 2 недели запланирована следующая встреча в Берлине для обсуждения других пунктов Минских соглашений. Однако точной даты переговоров пока нет.
- По словам Андрея Ермака, приоритетными вопросами во время переговоров были деэскалация на границах и прекращение огня. Он также заявил об определенных разногласиях относительно трактовки Минских соглашений.
- В то же время заместитель главы Кремля заявил, что стороны договорились соблюдать перемирие на Донбассе.
- Стоит заметить, что это последняя встреча на уровне советников лидеров нормандского формата за последние 9 месяцев. Предыдущая состоялась еще 19 апреля 2021 года.