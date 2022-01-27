Насторожили факты Козака, – Гармаш о результате переговоров советников "нормандской четверки"

В Париже 26 января состоялись переговоры советников "нормандской четверки". Однако заявления российского представителя Дмитрия Козака по результатам встречи очень настораживают.

Об этом заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире 24 канала. Он отметил, что ближайшие 2 недели будут решающими для украинской государственности.

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"Я могу оценивать высказывания участников этой встречи. В частности, Козака – представителя России. Меня насторожили факты, которые он изложил. Правда, мы не знаем, насколько они правдивы", – заявил представитель Донетчины в ТКГ.

По словам Гармаша, Козак заявил, что в течение 2 недель до предстоящей встречи в нормандском формате, которая состоится в Берлине, стороны будут работать над единой трактовкой Минских договоренностей.

Это меня смущает, потому что напоминает ситуацию с "Минском-1" и "Минском-2",

– подчеркнул он.

"Минск-1" – протокол, который подписали в начале сентября 2014 года. Целью соглашения было достичь прекращения боевых действий на Востоке Украины. В то же время в "Минске-2" прописана норма, по которой местные выборы на оккупированных территориях следует проводить по стандартам ОБСЕ.

Как отметил Гармаш, сейчас мы снова видим скопление российских войск на границе Украины и угрозу глобальной войны. Это также является опасностью для Германии и Франции, которые зависимы от российских энергоносителей, поэтому они могут давить на наше государство, так как Россию будут бояться больше.

"Фактически сейчас единую трактовку Минских соглашений будут нарабатывать под дулом российских автоматов", – добавил он.

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