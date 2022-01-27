Про це заявив представник Донеччини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що найближчі 2 тижні будуть вирішальними для української державності.

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"Я можу оцінювати висловлювання учасників цієї зустрічі. Зокрема, Козака – представника Росії. Мене насторожили факти, які він виклав. Щоправда, ми не знаємо, наскільки вони правдиві", – заявив представник Донеччини у ТКГ.

За словами Гармаша, Козак заявив, що протягом 2 тижнів до майбутньої зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться у Берліні, сторони працюватиммуть над єдиним трактуванням мінських домовленостей.

Це мене бентежить, тому що нагадує ситуацію з "Мінськом-1" та "Мінськом-2",

– наголосив він.

Довідка. "Мінськ-1" – протокол, який підписали на початку вересня 2014 року. Метою угоди було досягти припинення бойових дій на Сході України. Водночас у "Мінську-2" прописана норма, за якою місцеві вибори на окупованих територіях слід проводити за стандартами ОБСЄ.

Як зауважив Гармаш, зараз ми знову бачимо скупчення російських військ на кордоні України та загрозу глобальної війни. Це також є небезпекою для Німеччини та Франції, які залежні від російських енергоносіїв, тож вони можуть тиснути на нашу державу, адже Росії боятимуться більше.

"Фактично зараз єдине трактування мінських угод напрацьовуватимуть під дулом російських автоматів", – додав він.

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