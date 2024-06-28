Возвели мост, а теперь убегают: как в России меняется статус Крыма

На днях россияне сознательно сбили ракету прямо над пляжем в Крыму, где отдыхали люди. В результате российской халатности погибли гражданские. Конечно, такая тенденция пугает россиян, которые живут или отдыхают на полуострове.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что россияне боятся находиться на аннексированном полуострове.

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Настроение кардинально отличается от того, что было в 2014 году

В местных пабликах появились видео с опросами людей, вероятно, туристов. Половина россиян говорят, что после последних событий решили сменить дислокацию. Они уже раздумывают, прилетает ли, например, ATACMS не на западный берег полуострова, а на восточный.

Всюду прилетает, поэтому желательно собирать манатки, возвращаться на "болота" и навсегда забыть дорогу в украинский Крым,

– сказал Тизенгаузен.

В общем настроение у россиян не очень хорошее. В России все до кучи, кроме прилетов в Крым, еще и произошло несколько терактов в Дагестане. Поэтому фактически Владимир Путин не контролирует ситуацию.

Раньше когда Россия только аннексировала Крым, то была масштабная пиар-акция, снимали фильмы о строительстве Керченского моста, вспомнил политтехнолог. Россияне начали покупать жилье, строить, но прошло время и как оказалось, мерзкий геостратег промахнулся.

Сама Россия так построена, что неважно этот Путин, или следующий – народ живет в нищете, озлоблен, настроен пропагандой против Запада, все винты закручены, свобода слова уничтожена. Чтобы поддерживать этот режим, нужно постоянно воевать и показывать внешнего врага,

– отметил Тизенгаузен.

По его мнению, чтобы Россия не воевала, она должна уменьшиться и избавиться от ядерного оружия.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что Россия должна сама защищать гражданское население на оккупированных территориях.