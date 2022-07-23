Наступают медленнее, чем предполагалось, – военный эксперт об "оперативной паузе" россиян

россияне могут попытаться выстроить понтонную переправу через Днепр или через реку Ингулец. Но эти переправы будут крайне уязвимы к артиллерийским обстрелам или установкам HIMARS.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он также отметил, что опыт таких переправ уже известен под Белогоровкой, мы знаем, что может произойти с понтонным мостом, если не подавлена артиллерия.

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"С помощью высокоточного оружия нам удалось уничтожить вражеские склады с боекомплектами и с оружием, именно поэтому такой глобальной активизации боевых действий мы уже не наблюдаем сейчас", - отмечает эксперт.

По словам Поповича, также очень важно то, что мы уже уничтожили немало командных пунктов россиян. Система российской армии – четко идет по вертикали, поэтому ликвидация командных пунктов существенно меняет дело.

Мы нарушили как логистические связи, так и тыловое обеспечение, поэтому сейчас враг пытается наступать гораздо медленнее, чем мы это предполагали, еще буквально 10 дней назад,

– объясняет военный эксперт.

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