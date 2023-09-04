Наступательная операция на Мелитопольском направлении: где ВСУ имели успех
Источник:Анна Маляр
Наши военные продолжают продвигаться и освобождать от оккупации территории родной страны. Рассказываем об успехах ВСУ на Юге.
Ими поделилась заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты в обороне. Также поделилась успехами на Мелитопольском направлении.
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Какая ситуация на Юге Украины
Итак, на Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших подразделений, а также гражданские объекты в нескольких областях:
- Запорожский;
- Херсонской;
- Николаевской.
Также враг активно применяет баражирующие боеприпасы "Ланцет".
В то же время, продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины. Во время проведения наступательных действий успехи имели в направлении Новоданиловки, Новопрокоповки. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
ВСУ продолжают продвигаться и закрепляться / Скриншот DeepState
Враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы,
– добавила она.
Контрнаступление не остановят дожди
Соответствующее мнение озвучили зарубежные обозреватели. Они отметили, что продвигаться на Юге украинские военные продолжат, даже если будут падать дожди.
Здесь в пользу наших защитников сыграют особенности ландшафта и самого региона. Так, с обеих сторон от Мелитополя – песчаная, хорошо аэрированная почва.
Обозреватели считают, что это одна из малоизвестных причин, по которым контрнаступление может быть более успешным, чем предполагают некоторые союзники Украины.
"Это пример важности местных знаний, конкретных ситуаций и контекста, определяющих каждую войну", – подчеркнул Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве.
Он добавил, что часть почвы на Юге остается жесткой, даже если выпадают дожди. А это значит, что наши защитники смогут маневрировать там даже в течение зимы.
Собственно, юг Запорожья покрыт песчаным грунтом. Он ярко контрастирует с богатыми черноземами. Последние в дождливые месяцы превращаются в грязную трясину.