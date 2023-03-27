Наступление на Бахмут и Авдеевку становится вредным для России, но Путина не остановить, – ISW

Путин не оставляет попыток захватить Донбасс полностью. Оккупанты продолжают наступление как на Бахмут, так и на Авдеевку. И это, убеждены аналитики, уже негативно влияет на Россию.

И, несмотря на это, кровавый диктатор не планирует останавливаться. Он продолжает гнать на верную смерть своих бойцов, ежедневно пополняющих статистику утрат.

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Путин фактически стреляет себе в ногу

В Институте по изучению войны отметили, что Путин предан идее победить в затяжной войне. Ее результат будет в значительной степени определяться военными реалиями на местах. А продолжение наступления вокруг Бахмута и Авдеевки и вдоль всей линии фронта на Луганщине и западной части Донбасса лишь подтверждают стремление диктатора.

В то же время составители отчета добавили, что атаки россиян уже стали не просто бессмысленными. По мнению аналитиков, они фактически вредны для подготовки противника к следующей фазе войны. Она, собственно, будет связана с контрнаступлением ВСУ.

Российские войска могут или не могут вытеснить украинские войска из Авдеевки или Бахмута, но они не получат значительного оперативного преимущества от этого, поскольку у них нет возможности использовать такие успехи,

– отмечают в Институте.

Составители отчета отметили, что у россиян, похоже, мало шансов добиться любых, даже тактически значимых успехов на западе Донбасса или на большей части Луганской линии. Несмотря на это, атаки врага в этих направлениях не утихают.

Оккупанты не прекращают наступление

Об этом заявили в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 26 марта. Тогда речь шла о том, что наши военные смогли отбить более 50 атак врага. А сосредоточены его наступательные усилия на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Россияне не оставляют попыток штурмовать сам Бахмут. Кроме того, наступали оккупанты в районе Ивановского, что на Донетчине. Не обошлось без обстрелов населенных пунктов на этом направлении. Под огонь попали Васюковка, Бондарное, Зализнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.