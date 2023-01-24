Оккупанты отправляют десятки тысяч мобилизованных на штурм Бахмута, – Пентагон

Россия любой ценой готова взять Бахмут в окружение. Так что бросает на штурм города она десятки тысяч мобилизованных. Это подчеркивают в Пентагоне.

Соответствующий тезис озвучил высокопоставленный военный чиновник США, цитирует его репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч. Такое поведение врага показывает, что потери на поле боя его никак не пугают. В этом случае главное – достичь поставленной цели.

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Плохо оснащены, но брошены в бой

Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления позиций в Украине, ослабленных боями в Бахмуте,

– заявил чиновник.

Поскольку враг шлет десятки тысяч мобилизованных на усиление позиций, это свидетельствует лишь об одном: столько же он мог бросить и на сам Бахмут. Особенно если учитывать, что на его штурм отправляли как самих мобилизованных, так и вагнеровцев, которые погибали буквально сотнями.

Детч добавил, что в США считают новоиспеченные войска страны-агрессора "плохо оснащенными, плохо обученными и брошенными на поле боя".

Какая ситуация возле Бахмута сейчас