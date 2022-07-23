лукашенко понимает, что от его армии в Украине останется фарш-винегрет, – экс-сотрудник СБУ

В беларуси снова продолжили военные учения. Таким образом, лукашенко может маневрировать, чтобы не осуществлять сухопутное наступление на Украину.

Недавно в беларуси были опубликованы результаты опроса о возможной военной кампании в Украине. Оказалось, что чрезвычайно скудная численность людей поддерживает такие действия. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

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По его мнению, лукашенко учитывает эти настроения, кем бы он себя ни считал. Ведь недавно он заявил, что "президентами не становятся, президентами рождаются". То есть, белорусский диктатор присваивает себе некую божественную часть: "я родился специально для того, чтобы управлять".

Я уверен, что он очень сильно размышляет над тем, чтобы не входить в Украину. Пытается максимально маневрировать, балансировать, как эквилибрист, – и чтобы путину угодить, и не попасть в эту передрягу,

– объяснил Иван Ступак.

"Он же видит как это происходит. Поэтому, чтобы он не говорил, чтобы не рассказывал: "Украину в фарш-винегрет", но он понимает, что фарш-винегрет будет из его военных", – добавил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ вспомнил, что недавно было интервью лукашенко, в котором звучала такая его формулировка: "а не надо было путина оскорблять".

"Я для себя понимаю, что у путина вот это все наступление – это более эмоциональная история. Ничего не было подготовлено к войне, только личное оскорбление одного конкретного маленького человека, который поставил весь мир в букву "зю". И мы теперь это все выгребаем", – добавил эксперт.

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