Возможное наступление Беларуси: Пионтковский допустил, отправит ли Лукашенко войска в Украину

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Однако означает ли это, что белорусская армия пойдет наступлением на территорию Украины?

Собственное мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он надеется, что Лукашенко не пойдет в наступление на Украину.

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По его словам, Лукашенко продолжает петлять, но он боится, потому что Путин угрожает ему убийством.

Он отметил, что президент Беларуси постоянно отступает, и теперь он отступил к пределу, что позволило Путину со своими войсками прийти в Беларусь.

Мне все же кажется, что своих военных Лукашенко не пошлет, но с его территории будут наступать российские войска. Путин его и спрашивать об этом не собирается. Ведь Беларусь давно оккупирована Путиным,

– объяснил Пионтковский.

Публицист говорит, что объем полномочий Лукашенко моделируется разными структурами. К примеру, то, что он не посылает белорусскую армию – это не только его выбор, это выбор самих белорусов.

"Лукашенко боится, что Путин или белорусская армия его убьет, если он пошлет войска воевать против Украины. Поэтому он виляет в этом "коридоре" возможностей и сейчас остановился на точке, что сопротивляться присутствующим российским войскам на своей территории уже не может", – отметил он.

Пионтковский добавил, что белорусы не пойдут в наступление, потому что в них улетит огонь, который будет уничтожать наступающую российскую армию.

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К тому же, по его мнению, решающими будут военные действия в Херсонском и Северном направлениях. Беларусь – это не основной театр.

По словам Пионтковского, белорусов просто превратят в "мобиков", и Россия может это сделать в два хода:

убить Лукашенко,

посадить некоего российского генерала, который объявит Беларусь по территории России и начнет мобилизацию.

"Думаю, таким вариантом Путин угрожает Лукашенко", – добавил он.

Важно! Главное управление разведки рассказали, что во время встреч Путина и Лукашенко Беларусь пытаются склонить к участию в открытой войне. Белорусский диктатор готов отдать России все силы, которые у него есть только бы не вступать в открытую войну против Украины.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, есть важные нюансы. А 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству и ответ на это.