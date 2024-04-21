То же, что и в Авдеевке: разведка Британии указала на опасную тактику России в Часовом Яру

Российские захватчики не прекращают наступать в Донецкой области. Главные усилия они развернули вокруг Часового Яра. В британской разведке указали, что здесь оккупанты используют ту же тактику, которая помогла им оккупировать Авдеевку.

Недавно Главком Александр Сырский предупредил, что противник сильно активизировался в районе Часового Яра. По словам главнокомандующего, Кремль дал приказ оккупантам захватить город до 9 мая.

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Под вражескими бомбами

В минобороны Великобритании указывают, что россияне планируют взять Часов Яр таким же образом, как заняли Авдеевку.

Так, последнее время оккупанты усилили бомбардировки города. За сутки они сбрасывают на него 20 – 30 авиационных бомб с самолетов Су-25 и Су-34.

В то же время, разведка признает, что Часов Яр прочно укреплен и расположен на возвышении, из-за чего в этом районе враг продвигается медленно.

Напомним, что Часов Яр – важный город, плацдарм, который противник намерен использовать для дальнейшего продвижения по Донецкой области в направлении городов Константиновка – Дружковка – Краматорск.

Почему не удержали Авдеевку

Нерешительность союзников заставила украинских военных страдать от недостатка боеприпасов и другого вооружения. В Белом доме прямо говорили, что из-за затягивания Конгресса с принятием помощи Украине защитники были вынуждены оставить Авдеевку.

Впрочем, не только это привело к оккупации города. Военнослужащий "Легиона свободы" Максим Морозов, который лично участвовал в Авдеевской оборонительной операции, рассказал, когда понял, что Авдеевку не удастся удержать. По словам защитника, это произошло в январе. Тогда враг начал активно использовать КАБы. Всего более 500 КАБов сбросили россияне на Авдеевку.

Военный подчеркнул, что это очень большой тоннаж, который разрушал любые сооружения, которые могли стать фортпостами.

Кроме того, противник использовал свое преимущество в силе и оружии. К тому же, пехота бригад, которые два года держали Авдеевку, была чрезвычайно уставшая и понесла потери. Между тем Москва имела возможность быстро и эффективно бросать на штурм города новые силы.