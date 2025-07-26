Россияне пытаются двигаться в сторону Днепропетровской области: в ВСУ оценили силы врага

Российская армия пытается двигаться в сторону Днепропетровской области, но эти попытки героически останавливают наши защитники. На Новопавловском направлении оккупанты действуют меньшими силами, чем на Покровском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

К теме КАБы врага получили новое назначение: в ОСУВ "Хортица" сказали, как изменились штурмы россиян

Что рассказал Трегубов о движении россиян в Днепропетровскую область?

Виктор Трегубов отметил, что у врага остается акцент на попытке россиян выйти на Днепропетровскую область.

Это Новопавловское направление. Но опять же, несмотря на их большие попытки, что-то оно у них затормозило,

– сказал спикер.

Он отметил, что оккупанты почти верили, что они уже почти зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на 26 июля, им этого не удалось.

"Сейчас они (россияне – 24 Канал) злые и пытаются наносить удары с помощью УАБов по поселкам Днепропетровской области, УАБами докидывают, пехотой дойти не могут", – отметил Трегубов.

Относительно количества войск, которые движутся в направлении Днепропетровской области, представитель оперативно-стратегической группировки отметил, что точного количества россиян, которые там находятся пока подсчитать трудно.

По последним данным, которыми владеет Трегубов, на Покровском направлении находится более 100 тысяч российских солдат, а на Новопавловском – за 50 тысяч. Последнее направление меньше, и там сама длина линии соприкосновения – меньше.