Россиянам крайне важно зайти на Днепропетровщину, – спикер ТРО
- Российские войска пытаются продвинуться на юг, чтобы зайти на территорию Днепропетровской области.
- Сумское направление не является приоритетным для России, а их действия на этом направлении имеют целью отвлечение украинских войск.
- Березовец отмечает, что несмотря на приближение оккупантов, угрозы стремительного прорыва на Днепропетровщине пока нет, но остается угроза обстрелов в прифронтовых районах.
Сумское направление для российских войск является второстепенным, считают в командовании ТРО. Они пытаются продвинуться на юг и выйти на территорию Днепропетровской области.
Россияне периодически вбрасывают фейковую информацию о якобы успешном прорыве на некоторых направлениях. Об этом сообщил начальник группы связей с общественностью командования сил ТРО Тарас Березовец в эфире Radio NV, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия не сформировала ударные группировки, чтобы захватить Сумы и Харьков, – представитель ТР
Враг приблизился к Днепропетровщине
По словам представителя ТРО, Сумское направление пока не является приоритетным для российских войск. Действия оккупантов в этом регионе имеют целью отвлечение украинских войск.
Приоритетом для противника является осуществление их наступательных действий на юге, прежде всего в направлении Покровска, в направлении Константиновки, на Запорожском направлении. И, конечно, противнику крайне важно зайти на территорию Днепропетровской области,
– рассказал Тарас Березовец.
Майор напомнил, что россияне уже пытались выдать фейковую информацию, что якобы находятся в Днепропетровской области. Это нужно им, чтобы заявить о расширении войны на территории Украины.
Как сообщает Березовец, несмотря на приближение оккупантов к границе Днепропетровщины, угрозы стремительного прорыва там пока нет. Однако в прифронтовых районах остается угроза обстрелов.
Там, где пока действует добровольная эвакуация, они должны, очевидно, принять решение выезда оттуда, а там, где начнет действовать принудительная, нужно выполнять требования военных и областных военных администраций,
– подчеркнул собеседник.
К слову, российские войска, по данным Института изучения войны (ISW), продолжают попытки наступления и стремятся выйти на админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Они атакуют с нескольких направлений одновременно.