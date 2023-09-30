Россияне хотели захватить Харьков: на какие уловки шли наши военные, чтобы не позволить этого

Оккупанты в первые дни полномасштабного вторжения стремились взять под контроль Харьков. Город сопротивлялся, а наши защитники – использовали определенные уловки, чтобы не позволить врагу достичь цели.

В новом документальном фильме Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" наши военные вспомнили трюки, которые в прошлом году использовали против российских захватчиков в Харькове. Среди них – использование муляжей.

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Устраивали ловушки россиянам

Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Роман Грищук рассказал, как удавалось выявлять и уничтожать оккупантов. Для этого в прошлом году использовались приманки в виде манекенов.

В Харькове очень сильно применялся этот приём. Были свои названия этих манекенов у каждого подразделения: где-то Жорик, где-то Ваня назывался,

– заметил Роман Грищук.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов также прокомментировал использование таких приманок.

Я вам скажу и такие трюки сейчас используются. Большинство разведданных они получали от воздушной или космической разведки. Разумеется, отличить человек или манекен, довольно трудно,

– отметил Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки обратил внимание на то, что до 24 февраля 2022 года Москва искренне верила, что Харьков – пророссийский город. И что его удастся захватить быстро и без сопротивления.

Они действительно верили, что Харьков – российский город, который просто ждет "освободителей". Это реально правда,

– констатировал Буданов.

По словам командира 92-й отдельной штурмовой бригады Павла Федосенко, соотношение сил в начале вторжения по технике было 1 к 20 и 1 к 10 по личному составу в пользу так называемой "второй армии мира".

В этом же документальном фильме командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о роли Харькова. По его словам, владение этим городом было для россиян принципиальным.

Исторически. И если взять Харьков – это промышленный центр, это большое количество работающих высокотехнологичных предприятий, это мощный центр культуры. И, конечно же, владение таким центром для них (россиян – 24 Канал) было принципиальным,

– отметил он.

В то же время он заметил, что владение Харьковом имело также огромное нравственное значение. Причем, как для российских захватчиков, так и для самой Украины.