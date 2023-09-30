У новому документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" наші військові пригадали трюки, які торік використовували проти російських загарбників у Харкові. Серед них – використання муляжів.
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Влаштовували пастки росіянам
Командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони України Роман Грищук розповів, як вдавалося виявляти та нищити окупантів. Для цього торік використовували приманки у вигляді манекенів.
У Харкові дуже сильно застосовувався цей прийом. Були свої назви цих манекенів у кожного підрозділу: десь Жорік, десь Ваня називався,
– зауважив Роман Грищук.
Глава ГУР МО Кирило Буданов також прокоментував використання таких приманок.
Я вам скажу, і такі трюки зараз використовуються. Більшість розвідданих вони отримували від повітряної або космічної розвідки. Зрозуміло, відрізнити людина або манекен, досить важко,
– зазначив Кирило Буданов.
Очільник української розвідки звернув увагу на те, що до 24 лютого 2022 року Москва щиро вірила, що Харків – проросійське місто. І що його вдасться захопити швидко і без спротиву.
Вони насправді вірили, що Харків – російське місто, яке просто чекає "визволителів". Це реально правда,
– констатував Буданов.
У цьому ж документальному фільмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про роль Харкова. За його словами, володіння цим містом було для росіян принциповим.
Історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість працюючих високотехнологічних підприємств, це потужний центр культури. І, звичайно ж, володіння таким центром для них (росіян – 24 Канал) було принциповим,
– зазначив він.
Водночас він зауважив, що володіння Харковом мало також величезне моральне значення. Причому як для російських загарбників, так і для самої України.