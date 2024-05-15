Какая задача россиян на Харьковщине: офицер ВСУ оценил уровень фортификации

Ситуация на севере Харьковщины давно прогнозировалась военной разведкой, поэтому не стала сюрпризом. Учитывая привлеченное количество бронетехники, оккупанты не планируют широкомасштабное наступление.

Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас происходит проверка боем. Оккупанты пытаются заставить Украину перебросить резервы с других участков фронта, прежде всего из Купянска и Часового Яра.

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О строительстве фортификаций

Березовец рассказал, что его подразделение некоторое время выполняло боевые задачи на севере Харьковщины, а именно в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктах. Поэтому военные знакомы с местностью, оборонительными позициями и логикой противника.

В сентябре 2022 года Силы обороны провели молниеносное наступление и за две недели выбили россиян из Харьковской области. Строительство инженерных фортификационных сооружений началось в конце того же года, сразу после освобождения региона, и продолжалось в 2023 году.

Я собственными глазами видел, и вообще имею фото- и видеоподтверждения, которые не могу предоставить по понятным причинам. Могу только подтвердить, что инженерные сооружения строились на этом и других участках фронта <..> За полтора года мы не были на этом направлении в течение определенного периода времени. Я не знаю, какая ситуация там. Если бы даже была, я не мог бы ее комментировать,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Сооружение оборонительных заграждений происходило даже во время обстрелов. Гражданские компании могут выполнять строительные работы непосредственно в зоне ведения боевых действий. Они получают дополнительные надбавки за риски. К тому же, строительство может осуществляться с соблюдением необходимой секретности и методов маскировки, в том числе ночью.

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Почему стало возможным продвижение противника

Глава ГУР Кирилл Буданов очертил ключевую проблему, почему произошло продвижение россиян на тех или иных направлениях. Разведчик напомнил, что Украина имеет ограниченное количество ресурсов.

"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", – сказал Буданов.

В то же время Россия имеет несравненно большее количество личного состава. Оккупанты неоднократно осуществляли попытки прорыва на Харьковщине неподготовленными подразделениями, так называемыми "мобиками". Это подтверждает количество бронетехники и характер продвижения врага.

Какая главная задача

По словам политолога, российские захватчики пытаются отвлечь внимание. Они отражают тактику, которой пользовались РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон летом 2023 года и весной 2024 года. Тогда осуществлялись оперативные мероприятия на территории российских регионов, чтобы заставить врага перебросить подразделения с других участков фронта. Все прошло успешно, поэтому россияне перенимают опыт.

Их основная цель – отвлечь наши резервы и продвинуться ближе к Харькову, чтобы получить стартовые позиции для своей ствольной артиллерии и начать наносить удары по окрестностям города. Это то, что происходило в течение 2022 года пока оттуда не выбили противника и угрозы от ствольной реактивной артиллерии не было. Тогда враг был вынужден наносить удары ракетами и КАБами,

– отметил Тарас Березовец.

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