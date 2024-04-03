Это обычная российская ИПСО, – Юсов о вбросах россиян относительно "наступления" на Харьков

Российская пропаганда в последние дни активно начинает распространять вбросы о "наступлении на Харьков", "немедленной эвакуации" и другие тезисы, которые сеют панику в обществе. Однако – это обычная ИПСО, а никаких новых ударных групп не фиксируется.

На этом в эфире телемарафона отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что сейчас оккупанты начали активно вбрасывать заявления и о Беларуси, что также является частью кампании, передает 24 Канал.

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Ничего стратегически нового не произошло

Юсов объяснил, что оккупанты не только вбрасывают фейки о "наступлении" на Харьков. В то же время враг начинает снова расшатывать "белорусскую тему".

"Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы усиливать панические настроения, в частности внутри страны. Ничего стратегически нового и по формированию ударных групп не произошло", – сообщил Юсов.

В разведке добавили, что сейчас Силы обороны на всем направлении укрепляют линии обороны. Также не только официальные должностные лица, но и различные независимые аналитики объясняют, что происходит, анализируют и подтверждают или опровергают эту информацию.

Представитель ГУР МО отметил, что военное командование прорабатывает различные сценарии. Впрочем, вбросы россиян о "нападении" на Харьков – это обычная ИПСО.

Есть разные планы, командование прорабатывает различные сценарии. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно бежать" и "сеять панику", конечно, это – российская ИПСО. И для этого она и делается,

– подчеркнул Юсов.

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