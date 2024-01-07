Нужна концентрация огромной силы: Маломуж сказал, способны ли россияне наступать на Харьковщине

Западные СМИ писали, что Россия готовит новое масштабное наступление на Харьковщине, которое может начаться 15 января. Для этого им нужно очень много личного состава, техники и боеприпасов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что несколько месяцев назад оккупанты привлекли на Харьковщине около 110 тысяч личного состава. Сюда входят и танковые подразделения, и десантники, и морская пехота.

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Их целью как был, так и остается Купянск. Они смогли несколько месяцев назад продвинуться на 2 – 3 километра. Затем их удалось откинуть назад.

Будет ли масштабное наступление под Харьковом

Как отметил Маломуж, сейчас в России есть три основных задачи. Первое – опять-таки захватить Купянск. Второе – взять под контроль Авдеевку. Третье – отбросить наши войска от Бахмута. Кроме того, они пытаются выбить украинских военных из Работино на Запорожском направлении.

Вот такие сегодня у них задачи. Фронт растянут на 1250 километров. Чтобы наступать на Харьков, им нужно по крайней мере втрое увеличить группировку. А это и боеприпасы, и ракетные системы, и артиллерия, и танки, и БТР. То есть все нуждается в огромной концентрации сил,

– сказал Маломуж.

Исходя из ситуации на фронте, Россия не может сейчас сосредоточить такое количество войск в Харьковской области. Скорее всего, будут локальные наступательные действия по нескольким направлениям. Они постараются улучшить свое тактическое положение.

Такие попытки будут. Все будет зависеть от того, насколько эффективно мы сможем организовать мощные контрудары по этой группировке. Но по всем признакам Россия не сможет организовать в этом регионе мощную наступательную операцию,

– сказал Маломуж.

Ситуация в Харьковской области: коротко