Возле Волчанска оккупанты скапливаются в одной точке, а потом пытаются двигаться, – военный

Российские захватчики на севере Харьковской области применяют ту же тактику, что на других направлениях фронта. Они накапливаются, а затем пытаются двигаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира 1 разведывательного отделения 2 разведывательного взвода разведроты 42 отдельной механизированной бригады с позывным "Тихас" в эфире национального мараФона.

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Какую тактику применяют оккупанты на севере Харьковщины

"Тихас" рассказал, что на Волчанском направлении в Харьковской области оккупанты применяют такую тактику: накапливаются в одной точке, а потом пытаются продвигаться. Но этому успешно мешают наши защитники из Сил обороны.

Шансов у них (оккупантов – 24 Канал) не так и много,

– добавил военный.

В то же время "Рон", старший сержант взвода беспилотных авиационных комплексов бригадной разведроты 42 отдельной механизированной бригады, добавил, что линия обороны вблизи села Старица в Харьковской области проходит там, где была линия боевого столкновения еще во времена Второй мировой войны.

То есть там остались еще ДОТы и ДЗОТы, которым уже более 80 лет.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке с фронта 6 апреля рассказывали, что на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Каменка.