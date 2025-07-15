Ежедневно гибнет рота солдат, – в ВСУ о ситуации на Харьковском направлении

Оккупанты увеличили количество атак на севере Харьковской области. Штурмы врага оборачиваются для него большими потерями.

Враг имеет численное преимущество. Он пытается растянуть украинскую оборону, атакуя из разных мест. Так, недавно противник впервые за 2 года открыл новое направление наступления на Харьковщине, заняв Меловое, к северо-востоку от поселка Великий Бурлук, передает 24 Канал.

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Как оккупанты наступают на Харьковщине?

По словам спикера ОТГ "Харьков" Павел Шамшина, захватчики ищут слабые места в украинской обороне. Там они будут накапливать свою пехоту, чтобы развивать ею успех. Атаки россияне осуществляют преимущественно малыми пехотными группами от 3 до 5 человек при активной поддержке дронов, которых у противника очень много.

Оккупанты не прекращают активные штурмовые действия, пренебрегая потерями.

По словам военного, на Харьковском направлении российские войска ежедневно теряют убитыми и ранеными около 100 человек. Это фактически целая рота.

То есть за неделю, агрессор теряет больше батальона, но это его не останавливает.