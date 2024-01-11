Два фокуса: куда россияне в ближайшее время будут направлять свои силы

Россияне заявляют, что хотят создать 15-километровую "буферную зону" на границе с Харьковской областью. Именно этот регион всегда будет находиться под угрозой оккупантов, поскольку там враг имеет возможность совершать фланговые атаки.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что цель этих военных операций может быть разной. Речь идет о "сковывании" наших сил, а также об отвлечении внимания.

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Что задумал враг на Харьковщине

К проведению фланговых атак противник может привлекать разные средства. Его цели также меняются. Прежде всего, россияне хотят, чтобы Украина не перебрасывала дополнительные силы на Восток или другие направления. Поэтому оккупанты начинают говорить о якобы создании буферной зоны и проведении операций. Такую риторику они будут поддерживать и дальше.

Второй момент – им нужно отвлечь внимание наших подразделений от направлений основного удара: Юга, Мелитополя, Бердянска. Вспомните, что они делали раньше? Накапливали войска на Луганщине и северо-востоке Харьковщины, пытаясь наступать на Купянск,

– заметил Александр Мусиенко.

Это происходило в 2023 году, тогда даже объявляли эвакуацию из Харьковской области, настолько была угрожающая ситуация. Враг накопитель силы и говорилось о возможном прорыве, но целью россиян было не дать возможности ВСУ наступать на Юге. Сейчас у них другая риторика о том, что нужно действовать и защищать Белгородскую область.

Северо-восток Харьковщины – это фланг, который нужно защищать и создавать там оккупантам проблемы. Насколько я знаю, такие планы обсуждали и даже рассматривалось, что украинское контрнаступление можно развивать на северо-восток. Это для того, чтобы растянуть линию обороны врага и "сковать" их подразделения на тех направлениям, которые выгодны нам,

– рассказал Мусиенко.

Следовательно, россияне опасаются действий ВСУ. Особенно после того, как увидели успешные рейды в Белгородскую область, удары по военным объектам. Стоит только вспомнить, как они не могли защитить свой город Щебекино и собственной артиллерией стирали его с лица земли, думая, что там находятся украинские войска,

Почему россияне активизировались

По словам военного эксперта, сейчас наблюдается несколько направлений основных наступательных действий противника. Первое – Донецкое направление, куда принадлежит Авдеевка, Бахмут. Оккупанты наступают там, чтобы оттянуть наши силы.

Также россиянам важно, чтобы подразделения ВСУ осуществляли усиленное прикрытие государственной границы не только в Харьковской, но и Сумской, Черниговской областях. Поэтому враг постоянно обстреливает пограничные населенные пункты в этих регионах, стреляет из минометов, артиллерии, применяет беспилотники.

Такова цель россиян. Но ко всем сценариям украинские силы готовы, их обсуждают и анализируются, думают, как противодействовать и принимают соответствующие меры. Я думаю, для того чтобы нормализовать ситуацию, это направление посетило практически все военное руководство,

– подчеркнул Мусиенко.

Такие действия дают свой результат, а Россия до сих пор не может захватить село Синьковка на Купянском направлении, хотя интенсивные боевые действия там продолжаются уже не один месяц.

"Враг может оживиться, чтобы создать иллюзию якобы он способен наступать во многих направлениях, но основная цель таких действий – отнюдь не захват Харькова, этого они сделать не могут. Их цель – максимально растянуть группировки наших войск, чтобы найти щели, уязвимые места в линии обороны ", – подчеркнул военный эксперт.

На чем сейчас фокусируется враг

С точки зрения тактики российские войска сейчас сконцентрированы на Купянском направлении. Они ищут способы, чтобы форсировать реку Оскол, которая проходит на рубеже оккупированной территории и которую сегодня контролируют украинские силы. Захватчики хотят выйти на правый берег и продвигаться дальше.

Второе, на чем они фокусируются – это прорыв в районе населенного пункта Синьковка. Туда ориентированы их главные удары.

Ситуация на Харьковском и Слобожанском направлениях полностью контролируется украинскими Силами обороны. На территории Белгородской области увеличения численности российской группировки не обнаружено, как и в Курской и Брянской областях. Однако это может измениться,

– добавил Мусиенко.

Что известно о возможном наступлении россиян на Харьковщину