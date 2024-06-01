Аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска действительно достигли тактических успехов на севере Харьковской области. В то же время заявления российских властей не соответствуют реальности.

Читайте также "Россия побеждает, Украина проигрывает, а в войне виноват Запад": 7 фейков, которые Кремль распространяет в Европе

Что заявили в минобороны России

31 мая Белоусов заявил, что российские войска захватили 880 квадратных километров в 2024 году. Однако ISW обнаружил доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили лишь примерно 752 квадратных километров в 2024 году.

Ранее в Институте изучения войны также оценивали, что российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.

Обратите внимание! На днях аналитики из Института изучения войны писали, что российские оккупанты совершили четыре механизированные атаки в Донецкой области. Захватчики не достигли значительных успехов, однако имели другую цель. Собственно, они проверяли реакцию Украины после боев на Харьковщине.

Россия не достигла значительного прогресса

Ранее в эстонской разведке также заявили, что за последние недели россиянам не удалось достичь значительного прогресса на разных направлениях.

По словам полковника Марта Вендли, Россия не убавляет интенсивности атак, хотя и не имеет успехов. Оккупанты будут пытаться удерживать инициативу до тех пор, пока окно возможностей полностью не закроется.

Какая сейчас ситуация на Харьковщине