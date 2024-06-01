Аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска действительно достигли тактических успехов на севере Харьковской области. В то же время заявления российских властей не соответствуют реальности.
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Что заявили в минобороны России
31 мая Белоусов заявил, что российские войска захватили 880 квадратных километров в 2024 году. Однако ISW обнаружил доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили лишь примерно 752 квадратных километров в 2024 году.
Ранее в Институте изучения войны также оценивали, что российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.
Россия не достигла значительного прогресса
Ранее в эстонской разведке также заявили, что за последние недели россиянам не удалось достичь значительного прогресса на разных направлениях.
По словам полковника Марта Вендли, Россия не убавляет интенсивности атак, хотя и не имеет успехов. Оккупанты будут пытаться удерживать инициативу до тех пор, пока окно возможностей полностью не закроется.
Какая сейчас ситуация на Харьковщине
- На Харьковщине сохраняется сложная ситуация. Впрочем, ВСУ дают мощный отпор россиянам и наносят им немалые потери. Так, пока логистические маршруты российских военных частично перерезаны.
- Но, к сожалению, россияне продолжают обстреливать Харьковскую область и позиции украинских военных. В частности, в Волчанске уже неоднократно фиксировали удары термобарическими боеприпасами.
- Также стало известно, что США позволили Силам обороны Украины наносить удары по территории России американским оружием. Речь идет не только о приграничном с Харьковом регионе.