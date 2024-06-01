Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська дійсно досягли тактичних успіхів на півночі Харківської області. Водночас заяви російської влади не відповідають реальності.
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Що заявили в міноборони Росії
31 травня Бєлоусов заявив, що російські війська захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році. Однак ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році.
Раніше в Інституті вивчення війни також оцінювали, що російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.
Росія не досягла значного прогресу
Раніше в естонській розвідці також заявили, що за останні тижні росіянам не вдалось досягти значного прогресу на різних напрямках.
За словами полковника Марта Вендли, Росія не збавляє інтенсивності атак, хоч і не має успіхів. Окупанти будуть намагатися утримувати ініціативу доти, доки вікно можливостей повністю не зачиниться.
Яка зараз ситуація на Харківщині
- На Харківщині зберігається складна ситуація. Втім, ЗСУ дають потужну відсіч росіянам і завдають їм чималих втрат. Так, наразі логістичні маршрути російських військових частково перерізані.
- Але, на жаль, росіяни продовжують обстрілювати Харківщину та позиції українських військових. Зокрема, у Вовчанську уже неодноразово фіксували удари термобаричними боєприпасами.
- Також стало відомо, що США дозволили Силам оборони України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Йдеться не тільки про прикордонний з Харковом регіон.