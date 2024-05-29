По Золочевскому направлению у нас есть определенные беспокойства, – Синегубов о ситуации на Харьковщине

Россияне не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине. Теперь вражеские войска могут активизировать свои действия и на Золочевском направлении.

Чтобы удерживать наступательный темп, Россия подтягивает резервы на Купянском, а также на Липецком и Волчанском направлениях. О ситуации на Харьковщине журналистам рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Золочевское направление

По словам Синегубова, Россия может активизировать свои действия на Золочевском направлении, поэтому власти внимательно следят за ситуацией.

По Золочевскому направлению у нас есть определенные беспокойства. Россияне могут активизировать свои действия и на том направлении, следим за их поведением. Будем принимать все меры по, в частности, эвакуации населения,

– пояснил председатель ОВА.

Липецкое и Волчанское направления

На Липецком і Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои.

Купянское направление

На Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.

Богодуховское направление

Олег Синегубов сообщил, что власти следят за ситуацией на Богодуховском направлении.

Из ряда населенных пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении,

– добавил он.

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